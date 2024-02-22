22 февраля 2024, 17:58
Американским и британским судам запретили заходить в Красное море
Reuters: хуситы запретили судам США и Британии заходить в Красное море
Йеменские хуситы уведомили страховые и судоходные страховые компании о запрете для американских и британских кораблей заходить в воды Красного моря. Об этом сообщило агентство Reuters.
Уточняется, что хуситы запретили судам под флагами США и Великобритании заходить в Красное и Аравийское моря, а также в Аденский залив. То же самое касается кораблей, зарегистрированных в Израиле.
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После эскалации конфликта в секторе Газа представители движения предупредили, что будут атаковать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, пока в палестинском анклаве не прекратятся боевые действия.
Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе 19 февраля одобрили начало военной миссии для охраны судоходства в Красном море. Операция станет важным шагом на пути создания единой обороны Европы, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.
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