Мир 14 декабря 2023, 08:31 «Хранилища пустуют». В парижских аптеках в разгар гриппа и простуд исчезли антибиотики РИА «Новости»: Париж остался без антибиотиков в разгар заболеваемости гриппом Freepik

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В аптеках Парижа невозможно найти основные антибиотики, которые выписывают местные врачи. Корреспондент РИА «Новости» сообщил, что больным гриппом и ангиной приходится довольствоваться спреем для носа и леденцами для горла. Сильнодействующих препаратов в городе не найти.

Аптекари рассказали, что амоксициллина — самого распространенного во Франции антибиотика — давно нет.

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«Их нет ни в какой дозировке, сейчас ведь самый сезон», — сообщила фармацевт Клэр.

Корреспондента направили в Елисейские поля или торговую улицу Риволи, где можно найти лекарства. Но их там тоже не было.

«Вы знаете, сколько человек меня об этом сегодня спросили? Их нет, и мы не знаем, будут ли еще — все хранилища пустуют. В том году было то же самое, но в этом — еще хуже», — заявил аптекарь Грегуар.

Еще одна фармацевт вообще возмутилась, что медики продолжают выписывать препараты, ведь знают, что их не достать.

Ранее в России зафиксировали вспышки гонконгского гриппа. Инфекция вызывает обычные гриппозные заболевания, но крайне опасна для двух категорий людей: детей и пожилых людей. Защититься от заражения гонконгским гриппом поможет вакцинация.

Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, ковидом зафиксировали также в некоторых регионах страны. Но показатель ниже порогового уровня, ситуация находится под контролем.