Эксклюзив 12 декабря 2023, 17:19 «Вызывает осложнения». Россиянам объяснили, для кого опасен гонконгский грипп Вирусолог Альтштейн: гонконгский грипп опасен для детей и пожилых людей Freepik

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Вспышки гонконгского гриппа зафиксировали в разных регионах России. Эта инфекция вызывает обычные гриппозные заболевания, но она опасна для двух категорий людей, рассказал в беседе с «360» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Чем и для кого опасен гонконгский грипп?

Информация о вирусе широко распространилась в 1968 году. На самом деле это обычный вирус гриппа А, главными признаками которого являются высокая температура и интоксикация. Летальность у этой инфекции невысокая.

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«Особенно если речь идет о здоровых людях, о молодых. Но он опасен для детей раннего возраста и опасен для пожилых людей, особенно с хроническими инфекциями. Он вызывает осложнения, пневмонию», — отметил специалист.

Он добавил, что среди всех простудных заболеваний доля гриппа составляет 7%.

Как диагностируют гонконгский грипп?

Если случаи заражения в конкретных регионах фиксируют редко, то необходима лабораторная диагностика, в том числе ПЦР. Если заболеваемость высокая, врачи делают диагностику по клинической карте.

То есть высокая температура, тошнота может быть, кашель, насморк. В большей части другие заболевания редко дают высокую температуру. Примерно ставится диагноз. Для точного диагноза нужно лабораторное исследование. Анатолий Альтштейн

Исследованиями при респираторных заболеваниях занимаются специальные учреждения, которые проводят диагностику. Они изучают около 20 тысяч человек каждую неделю по стране и определяют процент заболеваемости гриппом, COVID-19, аденовирусными инфекциями и другими.

Как защититься и что делать при заражении?

Защититься от заражения гонконгским гриппом поможет вакцинация, напомнил вирусолог.

Прививка не помогает на 100% всем людям, но она существенно, на 50-70%, снижает заболеваемость. <…> Если человек заболел, он вызывает врача, ему назначают определенные лекарства. Анатолий Альтштейн

Он также добавил, что вакцинированный человек проще перенесет инфекцию в случае заражения. Также важно соблюдать правила личной гигиены, носить средства индивидуальной защиты в местах большого скопления людей и полноценно питаться.