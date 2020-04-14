    14 апреля 2020, 18:31

    Одинокая Пасха. Христианские церкви всего мира изменили традиции ради здоровья прихожан

    Ксения Дагаева

    В этом месяце христиане по всему миру отмечают самый древний и важный праздник богослужебного года — Пасху. Но отмечают непривычно — пандемия изменила планы верующих. Правда, сидеть дома согласны далеко не все. И в некоторых странах священники могут понести наказание за то, что проводят службы.
    Одинокая Пасха. Христианские церкви всего мира изменили традиции ради здоровья прихожан

    Причастие через черный ход

    Власти Греции завели уголовные дела на двух священнослужителей. Они проводили службы в храмах в Вербное воскресенье, несмотря на меры безопасности из-за распространения COVID-19. В стране верующим запретили участвовать в литургиях. Причем ограничение наложили как государство, так и сам Священный синод Элладской православной церкви (ЭПЦ).

    Один из священников причащал пришедших на глазах у полицейских, а снимало все действие телевидение. Работа другого попала на камеры самих верующих, которых священнослужитель предлагал причастить через черный ход церкви.

    Вербное воскресенье входит в число 12 самых важных событий церковного года. Этот праздник православные отмечают за неделю до Пасхи.

    Отменить комендантский час

    Сербская православная церковь решила действовать открыто и предложила отменить комендантский час во всей стране на Пасху, 19 апреля. Об этом сообщил синод СПЦ.

    «Синод СПЦ обратился к государственному руководству Республики Сербия с предложением и просьбой отменить запрет на передвижение граждан из-за пандемии коронавируса на Пасху от 05:00 (06:00 по московскому времени) до 10:00 (11:00 по московскому времени), чтобы граждане, не находящиеся в самоизоляции, смогли получить причастие и посетить литургию на величайший праздник», — говорится в сообщении руководства церкви.

    Служба перед камерами

    В Ватикане же все службы Страстной недели проведут без участия прихожан. Раньше на последней неделе перед Пасхой Папа Римский совершал службу в больнице или тюрьме. Однако в этом году планы скорректировал вирус — практику отменили. На службу в Иерусалиме допустят максимум 10 священников и всего несколько журналистов для проведения телетрансляции.

    Похожая картина и в Риме — в соборе Святого Петра. Обычно местную площадь заполняют верующие. Однако в этом году крестный ход перед собором прошел без них. Церемонию, которую возглавил Папа Франциск, транслировали в прямом эфире. Крестный ход обычно проходит у стен Колизея. Впервые за 55 лет его провели на площади Святого Петра.

    Армянская апостольская церковь в этом году тоже отметила Пасху в режиме онлайн. Верующие остались дома и оттуда следили за службой.

    Российские священники тоже призывают верующих остаться на Пасху дома — ее мы празднуем 19 апреля. Посмотреть службу можно будет по телевизору, а освятить куличи получится самим.

    Служба в машине

    В Германии, Северный Рейн — Вестфалия, верующие все же приехали на пасхальную службу. Правда, при этом прихожане соблюли меры безопасности: они остались в своих автомобилях. Со стороны картина напоминала автомобильный кинотеатр.

    Музыка как молитва

    В итальянском очаге пандемии — Милане — в католическую Пасху певец Андреа Бочелли дал концерт в пустом соборе. Здание открыли специально для тенора и органиста Эмануэле Вианелли, который аккомпанировал певцу. Мероприятие транслировали в прямом эфире на YouTube. По словам исполнителя, это была его молитва за Милан и весь мир.

    На концерте под названием «Бочелли: музыка надежды» исполнили несколько произведений духовной музыки, среди которых Ave Maria и Sancta Maria. Меньше чем за сутки видео набрало почти 25 миллионов просмотров.

    Индульгенции в честь COVID-19

    В связи с невозможностью проводить таинства причастия и исповедей Святой престол решил отпустить грехи всем католикам, заболевшим COVID-19, их родственникам, а также врачам и всем, кто ухаживает за этими больными, рискуя заразиться.

    Грехи отпустят и всем умирающим, которые не могут исповедоваться в связи с действием карантина. Однако при условии, если они регулярно произносили хоть некоторые молитвы.

    Все по домам

    Польский прелат, архиепископ Войцех Поляк призвал верующих оставаться дома в том числе и в религиозные праздники. «Возможно, мы начинаем испытывать злость, нетерпение, какую-то апатию или, не приведи Господи, отчаяние. Мы не должны поддаваться этим чувствам… Нельзя подвергать свою жизнь и жизнь других опасности», — заявил священнослужитель.

    В Польше 12 апреля прихожане не смогли освятить куличи храмах в связи с ограничительными мерами по борьбе с пандемией. По словам представителей церкви, благословить праздничный стол мог глава семейства.

    По требованию санитарных властей Москвы РПЦ также приняла решение совершать службы Страстной недели без прихожан. Богослужения в московских и подмосковных храмах с 13 по 19 апреля пройдут при участии лишь клира храма, сотрудников и волонтеров.

    Сергей Собянин уже подписал указ и о закрытии для посетителей кладбищ в Вербное Воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу. Ограничение снимут, когда в регионе окончится режим повышенной готовности. Тем временем патриарх Кирилл призвал всех православных не посещать храмы до особого патриаршего благословения и не слушать священнослужителей, призывающих нарушать изоляцию.

    Благодатный огонь

    Из-за введенных Израилем ограничений под угрозой срыва оказалась церемония схождения Благодатного огня. Однако патриарх Иерусалимский Феофил сообщил, что огонь доставят в другие страны, несмотря на пандемию.

    «Церемония схождения Благодатного огня пройдет в условиях строгих ограничений. Однако Благодатный огонь будет доставлен по всему миру. В соответствии с достигнутыми договоренностями с властями представители дипломатических миссий заберут огонь у Яффских ворот Старого города, привезут его в аэропорт Бен-Гурион и передадут государственным и церковным делегациям, которые будут ожидать его, не покидая своих самолетов», — заявил патриарх во время встречи с начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме.

    Церемония схождения Благодатного огня проходит в Иерусалиме каждый год, накануне Пасхи. В этом году она должна состояться 18 апреля. Как правило, в Россию огонь доставляют к началу ночного праздничного патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя.