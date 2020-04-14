Одинокая Пасха. Христианские церкви всего мира изменили традиции ради здоровья прихожан

В этом месяце христиане по всему миру отмечают самый древний и важный праздник богослужебного года — Пасху. Но отмечают непривычно — пандемия изменила планы верующих. Правда, сидеть дома согласны далеко не все. И в некоторых странах священники могут понести наказание за то, что проводят службы.

Причастие через черный ход

Власти Греции завели уголовные дела на двух священнослужителей. Они проводили службы в храмах в Вербное воскресенье, несмотря на меры безопасности из-за распространения COVID-19. В стране верующим запретили участвовать в литургиях. Причем ограничение наложили как государство, так и сам Священный синод Элладской православной церкви (ЭПЦ).

Один из священников причащал пришедших на глазах у полицейских, а снимало все действие телевидение. Работа другого попала на камеры самих верующих, которых священнослужитель предлагал причастить через черный ход церкви.

Вербное воскресенье входит в число 12 самых важных событий церковного года. Этот праздник православные отмечают за неделю до Пасхи.

Отменить комендантский час

Сербская православная церковь решила действовать открыто и предложила отменить комендантский час во всей стране на Пасху, 19 апреля. Об этом сообщил синод СПЦ.

«Синод СПЦ обратился к государственному руководству Республики Сербия с предложением и просьбой отменить запрет на передвижение граждан из-за пандемии коронавируса на Пасху от 05:00 (06:00 по московскому времени) до 10:00 (11:00 по московскому времени), чтобы граждане, не находящиеся в самоизоляции, смогли получить причастие и посетить литургию на величайший праздник», — говорится в сообщении руководства церкви.

Служба перед камерами

В Ватикане же все службы Страстной недели проведут без участия прихожан. Раньше на последней неделе перед Пасхой Папа Римский совершал службу в больнице или тюрьме. Однако в этом году планы скорректировал вирус — практику отменили. На службу в Иерусалиме допустят максимум 10 священников и всего несколько журналистов для проведения телетрансляции.

Похожая картина и в Риме — в соборе Святого Петра. Обычно местную площадь заполняют верующие. Однако в этом году крестный ход перед собором прошел без них. Церемонию, которую возглавил Папа Франциск, транслировали в прямом эфире. Крестный ход обычно проходит у стен Колизея. Впервые за 55 лет его провели на площади Святого Петра.

Армянская апостольская церковь в этом году тоже отметила Пасху в режиме онлайн. Верующие остались дома и оттуда следили за службой.

Российские священники тоже призывают верующих остаться на Пасху дома — ее мы празднуем 19 апреля. Посмотреть службу можно будет по телевизору, а освятить куличи получится самим.

Служба в машине

В Германии, Северный Рейн — Вестфалия, верующие все же приехали на пасхальную службу. Правда, при этом прихожане соблюли меры безопасности: они остались в своих автомобилях. Со стороны картина напоминала автомобильный кинотеатр.

Музыка как молитва

В итальянском очаге пандемии — Милане — в католическую Пасху певец Андреа Бочелли дал концерт в пустом соборе. Здание открыли специально для тенора и органиста Эмануэле Вианелли, который аккомпанировал певцу. Мероприятие транслировали в прямом эфире на YouTube. По словам исполнителя, это была его молитва за Милан и весь мир.

На концерте под названием «Бочелли: музыка надежды» исполнили несколько произведений духовной музыки, среди которых Ave Maria и Sancta Maria. Меньше чем за сутки видео набрало почти 25 миллионов просмотров.

Индульгенции в честь COVID-19

В связи с невозможностью проводить таинства причастия и исповедей Святой престол решил отпустить грехи всем католикам, заболевшим COVID-19, их родственникам, а также врачам и всем, кто ухаживает за этими больными, рискуя заразиться.

Грехи отпустят и всем умирающим, которые не могут исповедоваться в связи с действием карантина. Однако при условии, если они регулярно произносили хоть некоторые молитвы.

Все по домам

Польский прелат, архиепископ Войцех Поляк призвал верующих оставаться дома в том числе и в религиозные праздники. «Возможно, мы начинаем испытывать злость, нетерпение, какую-то апатию или, не приведи Господи, отчаяние. Мы не должны поддаваться этим чувствам… Нельзя подвергать свою жизнь и жизнь других опасности», — заявил священнослужитель.

В Польше 12 апреля прихожане не смогли освятить куличи храмах в связи с ограничительными мерами по борьбе с пандемией. По словам представителей церкви, благословить праздничный стол мог глава семейства.

По требованию санитарных властей Москвы РПЦ также приняла решение совершать службы Страстной недели без прихожан. Богослужения в московских и подмосковных храмах с 13 по 19 апреля пройдут при участии лишь клира храма, сотрудников и волонтеров.

Сергей Собянин уже подписал указ и о закрытии для посетителей кладбищ в Вербное Воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу. Ограничение снимут, когда в регионе окончится режим повышенной готовности. Тем временем патриарх Кирилл призвал всех православных не посещать храмы до особого патриаршего благословения и не слушать священнослужителей, призывающих нарушать изоляцию.

Благодатный огонь

Из-за введенных Израилем ограничений под угрозой срыва оказалась церемония схождения Благодатного огня. Однако патриарх Иерусалимский Феофил сообщил, что огонь доставят в другие страны, несмотря на пандемию.

«Церемония схождения Благодатного огня пройдет в условиях строгих ограничений. Однако Благодатный огонь будет доставлен по всему миру. В соответствии с достигнутыми договоренностями с властями представители дипломатических миссий заберут огонь у Яффских ворот Старого города, привезут его в аэропорт Бен-Гурион и передадут государственным и церковным делегациям, которые будут ожидать его, не покидая своих самолетов», — заявил патриарх во время встречи с начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Церемония схождения Благодатного огня проходит в Иерусалиме каждый год, накануне Пасхи. В этом году она должна состояться 18 апреля. Как правило, в Россию огонь доставляют к началу ночного праздничного патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя.