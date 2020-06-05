    05 июня 2020, 15:04

    Хюррем в «Великолепном веке» могла сыграть брюнетка

    Дарья Морозова

    Главную женскую роль в сериале «Великолепный век» могла сыграть актриса Фахрие Эвджен. Но в итоге выбрали Мерьем Узерли. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на RusTurkey.

    Известно, что Узерли утвердили на роль в последний момент. В итоге после этого сериала она обрела мировую популярность.

    Ранее известного испанского порноактера Начо Видаля задержали в юго-восточной части Валенсии. Мужчину обвиняют в том, что он случайно убил модного фотографа во время шаманского ритуала в июле 2019 года. Почти год назад Видаль пытался помочь фотографу Хосе Луису Абаду избавиться от наркозависимости. Мужчины проводили мистический шаманский ритуал, в ходе которого Абад должен был вдыхать пары яда жабы Буфо, чтобы провести детоксикацию организма.

    Также стало известно, что британский артист Дэниел Рэдклифф признался, что продолжает дружить с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом, с которыми он играл во всех семи частях «Гарри Поттера». Рэдклифф недавно поздравил Гринта с рождением дочери, которая появилась на свет в начале мая. Актер добавил, что ему «дико осознавать», что у него и его друзей такой возраст, когда многие становятся родителями.