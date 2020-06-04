Порноактера задержали за убийство во время шаманского ритуала. Ранее его подозревали в связях с мафией

Известного испанского порноактера Начо Видаля задержали в юго-восточной части Валенсии. Мужчину обвиняют в том, что он случайно убил модного фотографа во время шаманского ритуала в июле 2019 года. Что известно об этом отравлении и в чем еще был замешан порноактер, рассказывает «360».

3 июня полиция Испании задержала порноактера Начо Видаля по подозрению в непреднамеренном убийстве, сообщила El Español. Почти год назад он пытался помочь фотографу Хосе Луису Абаду избавиться от наркозависимости.

Мужчины проводили мистический шаманский ритуал, в ходе которого Абад должен был вдыхать пары яда жабы Буфо, чтобы провести детоксикацию организма.

Амазонские шаманы, пишет издание, связывают действие яда буфотонин, который также иногда используют в качестве наркотика, с астральным и ментальным путешествием, обладающим целительными свойствами. После обряда человек должен излечиться от зависимостей.

Ученые отмечают, что при использовании яда жабы Буфо в качестве наркотического вещества у людей могут возникать такие симптомы как тошнота, рвота, тремор и повышенная тревожность. Кроме того, употребление этого яда способно спровоцировать появление симптомов шизофрении и нарушения в работе коры головного мозга.

Изначально смерть фотографа сочли случайной, но семья настаивала на расследовании. Оказалось, что пары яда вызвали у Абада инфаркт миокарда, но никто из присутствовавших не оказал ему помощь и не вызвал медиков.

Кино и не только

Карьеру порноактера Видаль начал в 1994 году, а к 1998-му его пригласили в Голливуд, где фильмы для взрослых с его участием стали крайне популярны. К 2015 году Начо Видаль снялся в 525 фильмах и срежессировал почти 200 фильмов для взрослых различной тематики.

Оживился интерес к актеру в 2012 году. Тогда его арестовали в пригороде Мадрида за связь с китайской мафией, орудовавшей в Испании. Его подозревали в пособничестве в отмывании денег.

Действительно, по данным испанских СМИ, Видаль водил дружбу с одним из главарей китайской группировки мафиози, приглашал его на семейные ужины, а мафия помогала Видалю «оплачивать счета». Полиция подозревала, что на самом деле это были отчисления за то, что мафия пользовалась компанией Видаля для отмывания денег. Тем не менее доказать причастность Видаля не смогли и отпустили.

В 2019-м вокруг актера снова разгорелся скандал — он обвинил журналистов в клевете. Многие издания начали писать о том, что Видаль болен СПИДом и якобы сделал публичное заявление на этот счет. Он говорил, что эта ложь едва не разрушила не только его карьеру, но и личную жизнь.