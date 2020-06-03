Рэдклифф продолжает дружить с коллегами по «Гарри Поттеру»

По данным издания, Рэдклифф недавно поздравил Гринта с рождением дочери, которая появилась на свет в начале мая. Он выразил уверенность, что актер станет «потрясающим отцом».

Рэдклифф добавил, что ему «дико осознавать», что у него и его друзей такой возраст, когда многие становятся родителями.

«Уверен, это заставляет всех остальных чувствовать себя очень старыми», — заметил артист.

В начале мая автор поттерианы Джоан Роулинг пожертвовала один миллион фунтов стерлингов на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия.

«Сегодня (второе мая — прим. ред.) 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных. Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность один миллион фунтов стерлингов», — написала она в Twitter.