Мир 24 апреля 2024, 07:30 Хищнические амбиции. Посол указал на истинную цель антироссийских санкций США Посол Антонов: США перестали скрывать истинную цель антироссийских санкций РИА «Новости»

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Решение ввести санкции против российской энергетики показало, что истинной целью США стало устранение конкурента, а не прекращение боевых действий на Украине, указал посол России Анатолий Антонов, обвинив американских политиков в лицемерии. Его заявление опубликовали в Telegram-канале посольства.

Журналисты попросили Антонова прокомментировать заявление заместителя главы Госдепартамента Джеффри Пайетта о введении новых санкций против компаний, задействованных в крупных российских энергетических проектах. США решили ограничить возможности участников закупок и технологий.

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«В Вашингтоне перестали скрывать истинный замысел ограничительного нажима на нашу страну. Речь идет не о каких-либо мифических устремлениях по урегулированию конфликта на Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях», — подчеркнул дипломат.

По его словам, США не смогли победить Россию в честном экономическом соперничестве, поэтому ввели санкции. Также Антонов обвинил американские власти в лицемерии. Они подталкивали другие страны отказаться от ископаемого топлива, пока сами наращивали добычу сырья, пояснил посол.