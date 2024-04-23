Мир 23 апреля 2024, 22:07 США пообещали новые санкции против российской энергетики Пайетт: США продолжат введение санкций против энергосектора России Unsplash

Читать 360tv в

Американская администрация продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора. Об этом на конференции в Вашингтоне заявил заместитель главы Госдепартамента Джеффри Пайетт. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы продолжим закручивать гайки и вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики, а также будущих проектов и связанной с ними инфраструктуры», — сказал дипломат.

Реклама

По словам представителя внешнеполитического ведомства, санкции коснутся предприятий, занятых в закупках материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов России.

Ранее Пайетт заявил, что США хотят уничтожить «Арктик СПГ — 2», поэтому используют для этого различные инструменты давления, в том числе санкции. Агентство Reuters предположило, что России придется сократить проект по разработке сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.