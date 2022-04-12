Военные не применяли химическое оружие при штурме позиций украинских националистов в промзоне Мариуполя, заявил в интервью «Интерфаксу» официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Последним укрытием националистов в Мариуполе стал комбинат «Азовсталь». Там по разным подсчетам могут находиться больше трех тысяч человек, в том числе примкнувшие к боевикам мирные жители. Ранее Эдуард Басурин не исключил, то придется обратиться к химическим войскам, а историк Юрий Кнутов порекомендовал слезоточивый газ «Черемуха».

В начале апреля МИД России предупредил о том, что Украина готовит новые провокации в отношении российской армии — в фейках могут задействовать химоружие.