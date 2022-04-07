МИД РФ заявил, что Украина готовит новые химические провокации при поддержке Запада

Украина готовит новые провокации против России. В новых фейках задействуют химоружие. В подготовке антироссийских провокаций Украине активно помогают заокеанские кураторы, заявил руководитель делегации МИД РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его слова опубликовал ТАСС.

Он заявил, что против России ведется настоящая информационная война.

«Запад развязал против РФ широкомасштабную клеветническую кампанию, используя подтасовку фактов и откровенные инсценировки провокаций» — заявил он.

Гаврилов отметил, что фейки о Буче — не последняя атака на Россию со стороны Украины и Запада. Готовятся новые ужасающие провокации, сказал Гаврилов.

«У нас имеются достоверные данные о подготовке Киевом при поддержке заокеанских кураторов новых химических провокаций», — рассказал он.

Ранее о подготовке Украиной фейков с применением химоружия заявлял официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что такой саботаж обречен на провал. Вооруженные силы (ВС) РФ перехватили карту со складами химоружия на всей территории Украины и не дают ВСУ доступ к этим хранилищам.

ВС России берет такие объекты под особую охрану, отметил глава Минобороны. Это снижает риск применения химоружия украинской стороной. Россия же полностью отказалась от запрещенных боеприпасов. Конашенков заявил, что РФ выполнила международные обязательства и полностью уничтожила все запасы таких вооружений.