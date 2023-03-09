Мир 09 марта 2023, 16:47 Потоки лжи. Зачем западные СМИ обвинили Украину в подрыве российского газопровода Политолог Журавлев объяснил причины информационных вбросов о «Северных потоках» Работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» / РИА «Новости»

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Власти США — мастера переобувания в воздухе — после теракта на «Северных потоках» обвиняли в случившемся Россию. Теперь американцы вместе с британцами организовали информационную кампанию, направленную на раскручивание версии о «самостоятельной проукраинской группировке», которая и взорвала газопроводы.

Сказки Вашингтона

Газета The New York Times со ссылкой на новые разведданные написала, что взрывы на газопроводах «Северный поток» устроила некая проукраинская группировка без согласования с киевским режимом. «Опытные водолазы», не имеющие сейчас отношения к армии или спецслужбам, установили устройства со взрывчаткой и позже активировали их.

РИА «Новости»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев уже высмеял эту версию, глава МИД Сергей Лавров назвал позором, а представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в такой вариант развития событий «верится с трудом».

«Что касается какого-то проукраинского доктора Зло, который это организовал, с трудом в это верится. Слишком уж это было сложной задачей, которая была, наверное, по плечу только хорошо обученной спецслужбе государственной, коих не так много», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Он заметил, что публикации об «украинском следе» в теракте вышли синхронно: видимо, «англосаксы суетятся».

«У них явно неловкость из-за этого теракта в отношениях с немцами. Это очевидно», — добавил Песков.

Впрочем, и журналисты немецкой газеты Zeit утверждают, что правоохранительные органы определили судно, с которого была совершена диверсия на «Северных потоках»: след ведет к компании, принадлежащей украинцам.

РИА «Новости»

Таким образом, Запад отказался от активно распространяемой первоначальной версии, в которой бездоказательно и абсурдно виновной выставляли Россию. Более того, американские издания запустили волну слухов о том, что ЦРУ даже предупреждало Европу о готовящемся теракте на «Северных потоках». Получается, неизвестная группировка обманула все спецслужбы мира?

«Такую информационную политику нельзя назвать иначе как просто наглостью», — заявил «360» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его мнению, Соединенные Штаты не только постоянно нарушают международное право, но уже превратились в государство-террорист с соответствующей риторикой и философией.

Пока американская пресса вбрасывала информацию об исполнителях, британская газета Times рассказывала, что западная разведка ранее узнала имя спонсора теракта, однако не стала разглашать эти сведения, чтобы «не подставить» Украину.

Что поменялось и почему сейчас кукловоды из Госдепа США приняли решение все-таки сдать украинцев?

Аквалангисты с трубочкой

Дело в том, что опубликованная в начале февраля статья американского журналиста Сеймура Херша, где указывалось на причастность высших должностных лиц США к подрыву газопроводов, воспринята мировым сообществом как достоверная. Это в разговоре с «360» отметил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Сейчас они пытаются всем рассказать, что будто бы многое знали, даже где-то кого-то предупреждали, да и вообще все это сделали аквалангисты с трубочкой. Приплыли, дырочку проковыряли, и все взорвалось. Максимально пытаются отвести подозрения», — объяснил он.

Эксперт назвал версию о проукраинской группировке, которая арендовала некие суда и проникла на них в воды, патрулируемые тремя странами НАТО, абсолютной глупостью.

РИА «Новости»

Ситуационный выбор

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил «360», что главная цель подрыва газопроводов — прервать поставки российского газа в Европу так, чтобы формально Германия не могла обвинить США. Этой же цели служит сегодняшняя информационная «дымовая завеса».

«Немцы понимают, кто здесь „платит за банкет“, однако им упорно не хочется этого знать», — отметил ученый.

Недавние информационные вбросы могут быть связаны и с тем, что Штатам вскоре придется выбирать, какая цель важнее — Тайвань или Украина. А первый для них, может быть, ситуационно важнее. Тем более что Киев с задачей не справился и не смог одолеть Москву, подытожил Журавлев.