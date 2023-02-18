Мир 18 февраля 2023, 05:36 Херш допустил раскрытие деталей подрыва «Северных потоков» Американский журналист Херш допустил раскрытие подробностей подрыва «Северных потоков» Danish Defence

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Американский журналист Сеймур Херш, который опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков», допустил, что напишет больше о «механизме» подготовки к диверсии властями США. Об этом журналист сказал в интервью порталу consortiumnews.com.

Подготовка диверсии на газопроводах проходила в большом секрете, отметил Херш.

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«Возможно, я напишу больше о механизме (подготовки — прим. ред.)», — сказал журналист. Норвежцы, по его словам, давали указания подводникам из США, где им следует это сделать.

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«И я предоставляю право двум этим странам объяснить, что они знали, а что не знали», — добавил журналист.

Херш ранее опубликовал расследование, в котором рассказал о заложенной взрывчатке на «Северных потоках» во время учений НАТО в Балтийском море. Как отмечал журналист, после публикации расследования администрация президента США Джо Байдена не признала все представленные факты. Россия потребовала провести 22 февраля заседание Совета безопасности ООН, чтобы представить новые данные о причастности Штатов и Норвегии. Китай поддержал Россию и заявил о необходимости проведения нового независимого международного расследования по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».