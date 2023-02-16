16 февраля 2023, 11:18
Китай поддержал призывы России провести новое расследование по диверсии на «Северных потоках»
МИД Китая призвал провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков»
Необходимо провести новое независимое международное расследование по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил ТАСС, что ответственные за диверсию должны понести наказание.
«Необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование [этого случая] и привлечь к ответственности», — сказал он.
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Другой официальный представитель МИД Китая Мао Нин уже призывала проверить информацию из расследования журналиста Сеймура Херша и заставить США объясниться. Подрыв, по ее словам, повлиял на энергетический рынок и экологическую обстановку во всем мире. Россия потребовала провести 22 февраля заседание Совета безопасности ООН, чтобы представить новые факты о причастности США и Норвегии. Директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов уверен, что на Западе проигнорируют эту информацию.
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Прорыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» заметили в сентябре. Специалисты пришли к выводу, что произошла диверсия. Международным расследованием занялись Дания, Швеция и Германия, однако его результаты не рассекретили. Начать новое разбирательство предложили Госдума и Совет Федерации России.
Газопровод Северный поток — 2
Китай
Северный поток
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