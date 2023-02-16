Мир 16 февраля 2023, 11:18 Китай поддержал призывы России провести новое расследование по диверсии на «Северных потоках» МИД Китая призвал провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Необходимо провести новое независимое международное расследование по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил ТАСС, что ответственные за диверсию должны понести наказание.

«Необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование [этого случая] и привлечь к ответственности», — сказал он.

Реклама

Другой официальный представитель МИД Китая Мао Нин уже призывала проверить информацию из расследования журналиста Сеймура Херша и заставить США объясниться. Подрыв, по ее словам, повлиял на энергетический рынок и экологическую обстановку во всем мире. Россия потребовала провести 22 февраля заседание Совета безопасности ООН, чтобы представить новые факты о причастности США и Норвегии. Директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов уверен, что на Западе проигнорируют эту информацию.

Реклама

Прорыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» заметили в сентябре. Специалисты пришли к выводу, что произошла диверсия. Международным расследованием занялись Дания, Швеция и Германия, однако его результаты не рассекретили. Начать новое разбирательство предложили Госдума и Совет Федерации России.