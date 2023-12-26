Мир 26 декабря 2023, 13:16 Лавров указал на желание многих стран установить партнерские связи с БРИКС Лавров: около 30 стран стремятся наладить партнерские отношения с БРИКС Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Около 30 стран планируют установить партнерские связи с БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время брифинга, трансляцию которого провела пресс-служба МИД.

«Помимо тех стран, кто уже пополнил ряды членов нашего объединения, на сегодня установить партнерские связи с БРИКС хотят около 30 государств», — отметил дипломат.

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Лавров добавил, что в Латинской Америке, несмотря на позицию Аргентины, сохранился интерес к БРИКС. По мнению министра, работа объединения станет более многогранной, когда в организацию начнут вступать другие страны. Он также напомнил, что Аргентина решила взять «тайм-аут на раздумья» по этому вопросу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала расширение БРИКС холодным душем для Запада. По ее словам, ряд стран решили развиваться, опираясь на международное право и выбирая в качестве ориентира сотрудничество с другими государствами. В расширенном составе БРИКС начнет работать с 1 января 2024 года.