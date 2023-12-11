Эксклюзив 11 декабря 2023, 16:58 «Холодный душ для Запада». Захарова назвала главное событие 2023 года Захарова: расширение БРИКС стало индикатором изменения миропорядка РИА «Новости»

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Расширение БРИКС стало индикатором перехода к многополярному миру. Для Запада, надеявшегося «поссорить всех», это стало шоком, рассказала в интервью «360» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула: то, что отношения можно строить на основе партнерства и свободной торговли вопреки западному шантажу, миру показала именно Россия.

«В 2022 году была провозглашена политика отстранения России от нормальных торговых, финансовых, экономических отношений. Пришел 2023-й, и эти усилия, которые прикладывала Россия, выстраивая мир уже на многополярных основах, сработали. Расширение БРИКС стало, думаю, не просто шоком и холодным душем — это стало чем-то невероятным для того самого меньшинства в виде коллективного Запада, который думал, что сумел поссорить всех», — подчеркнула Захарова.

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В результате стран, которые провозгласили «сотрудничество, мир, коллективную безопасность в качестве доминанты», стало больше. Уже с 1 января БРИКС будет работать в расширенном составе.

«Возможность высказаться странам, выступившим за новый миропорядок, дала Россия», — указала представитель МИД.

Воля к свободе

По словам Марии Захаровой, именно в 2023 году сформировалось и проявило себя то мировое большинство, о котором раньше «говорили только политологи».

«Это страны, которые, несмотря на давление, заманчивые предложения и уловки, не поддержали агрессию Запада против России, проявили удивительную волю к свободе, независимости и суверенитету. Страны, которые обладают и знанием, и силой духа не променять собственные культуру, историю, воззрения на какие-то бонусы. <…> Мировое большинство заявило о себе в этом качестве, заявило о готовности развиваться, исходя из международного права и выбирая сотрудничество, союзничество в качестве ориентира», — продолжила Захарова.

Она отметила, что пока декабрь в разгаре, подводить внешнеполитические итоги года рано, но уже можно судить о том, что Россия «выстояла перед жутким натиском», которому подвергли ее недружественные страны, объявив ей санкционную войну, попытавшись отменить ее культуру, переписать историю.

«Мне кажется, 2023 год принес осознание того, что все, что пытались сделать против нас, не сработало. Мы выстояли и продолжили движение вперед. Это не значит, что все осталось позади, но очевидно, что наш путь будет продолжен, наши цели, задачи и национальные интересы будут реализовываться исходя из того, как мы это видим, а не как нам это диктуют», — подытожила Мария Захарова.

Полное интервью с официальным представителем МИД России «360» покажет в среду, 13 декабря.