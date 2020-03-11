Харви Вайнштейна отправили в тюрьму до 90-летия

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилования. Подсудимый выслушал приговор, сидя в кресле-каталке и в наручниках: недавно он перенес операцию на сердце. Сейчас ему 67, он выйдет из-за решетки 90-летним стариком.

Вайнштейна за решетку отправил Верховный суд штата Нью-Йорк, указало издание The Daily Beast 11 марта. Представители продюсера намерены обжаловать приговор. Ранее они заявляли, что такой срок заключения их подопечного просто убьет.

Присяжные в феврале 2020 года признали обвиняемого виновным в изнасиловании и домогательствах. Они посчитали доказанным факт принуждения ассистентки продюсера Мириам Халейи к оральному сексу. Кроме того, доказанным посчитали и изнасилование стилистки Джессики Манн.

По другим трем пунктам Вайнштейна оправдали. Там обвинения были более тяжкие: такие, из-за которых подсудимому могло грозить длительное заключение, вплоть до пожизненного.

Обвинения против оскароносного Вайнштейна дали импульс международному женскому движению #MeToo. В его рамках женщины пытаются привлечь внимание к проблеме сексуальных домогательств. К настоящему времени с обвинениями против Вайнштейна выступили более 80 представительниц прекрасного пола.