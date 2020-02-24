Присяжные признали Вайнштейна виновным

Присяжные считают доказанной вину продюсера по двум из пяти пунктов обвинения — в изнасиловании стилиста Джессики Манн и принуждении к оральному сексу Мириам Халейи, работавшей ассистенткой в телешоу «Проект Подиум». За это ему грозит до 25 лет тюрьмы.

По трем другим пунктам, по которым Вайнштейну грозило вплоть до пожизненного заключения, его оправдали.

Более 80 женщин обвиняли Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, произошедших десятки лет назад. Это стоило 67-летнему продюсеру карьеры. Также от него ушла жена и отвернулись многие коллеги по цеху.

Обвинения против Вайнштейна, получившего «Оскар» за «Криминальное чтиво» и «Король говорит», стали основой движения #MeToo. Его участницы привлекли широкое внимание к проблеме сексуальных домогательств.

Еще одно дело против Вайнштейна рассматривают в суде Калифорнии.