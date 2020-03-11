«Убить ее за это», — якобы сказано в письме.

Продюсера с 2017 года судят по обвинениям в домогательствах. Он считает, что Энистон тоже обратилась в правоохранительные органы с такими же жалобами. Представитель актрисы заявил, что Энистон никогда не жаловалась на Вайнштейна и он даже близко к ней никогда не подходил.

«Дженнифер ни разу не была наедине с ним. Мы ничего не знаем об этом электронном письме, так как нам его не отправляли», — заявил представитель актрисы.

В конце февраля 2020 года 67-летнего Вайнштейна признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ему грозит до 29 лет лишения свободы. Адвокаты считают, что срок нужно скостить: подсудимый просто физически не сможет прожить за решеткой столько лет.

Обвинения против оскароносного Вайнштейна стали основой движения #MeToo. В рамках движения женщины пытаются привлечь внимание к проблеме сексуальных домогательств. Против Вайнштейна выступили более 80 женщин.