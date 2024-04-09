Мир 09 апреля 2024, 07:49 Эвакуация предприятий началась в Харькове Марочко: в Харькове начали эвакуировать предприятия

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Оборудование и комплектующие начали вывозить с предприятий ВПК в Харькове. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По словам Марочко, который располагает сведениями от собственных источников, украинцы вывозят оборудование с небольших предприятий, где ремонтировали технику, собирали беспилотники. Все это происходит в ночное время суток, чтобы не привлекать внимание.

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Украинские предприятия военно-промышленного комплекса Украины не раз становились целью российских военных в Харькове и его окрестностях. В США считают, что солдаты ВСУ отступят в ближайшие несколько недель, поскольку украинская ПВО не справляется.