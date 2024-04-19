Мир 19 апреля 2024, 08:33 Харьковчане вышли на российских разведчиков и передали координаты ВСУ Офицер Марочко: жители Купянского района начали сдавать разведке позиции ВСУ РИА «Новости»

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Жители Купянского района в Харьковской области принялись активно сотрудничать с российской разведкой. Они передали информацию о позициях Вооруженных сил Украины и технике, сообщил РИА «Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Местные жители Купянского района безвозмездно начали массово передавать нашим разведорганам координаты мест сосредоточения украинской техники и пунктов дислокации боевиков», — сообщил он.

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Андрей Марочко уточнил, что военные узнали от местных жителей о замаскированной бронетехнике на территории агрофирмы в селе Кондрашовка и пункте временной дислокации в поселке Ковшаровка. По словам офицера, информацию проверили и нанесли удары.

Жителей правобережной части Херсонской области, которая находится под контролем Украины, наказали за предполагаемое сотрудничество с Россией. Подпольщик с позывным Град сообщил, что военные расстреляли жителя села Кизомыс.