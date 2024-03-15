Мир 15 марта 2024, 18:01 Хакеры слили в сеть данные о потерянных ВСУ танках Abrams Украинские хакеры «Берегини» опубликовали данные о потерянных ВСУ танках Abrams U.S. Department of Defense

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Украинская хакерская группировка «Берегини» опубликовала документы ВСУ, в которых упоминаются обстоятельства уничтожения танков американских танков Abrams российскими военнослужащими. Данные разместили в Telegrаm-канале взломщиков.

«Сегодня мы вам расскажем о хваленых „Абрамсах“, час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом», — заявили хакеры.

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Они напомнили, что украинские военные за несколько дней лишились двух Abrams, еще один танк получил серьезные повреждения. «Берегини» подтвердили эту информацию, прикрепив несколько рапортов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В Минобороны заявили ранее об уничтожении нескольких Abrams на Авдеевском направлении. Военный эксперт Евгений Михайлов пояснил, что у американской техники слабая броня, поэтому ее легко можно подбить, даже используя советские образцы вооружений.