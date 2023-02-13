Мир 13 февраля 2023, 00:59 Хакеры атаковали сайты НАТО DPA: сайты НАТО подверглись серьезной хакерской атаке freepik

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Сайты НАТО, в том числе Штаба сил специальных операций, атаковали хакеры. О серьезной атаке написало немецкое агентство DPA со ссылкой на источник в альянсе.

Представитель организации рассказал, что эксперты в области информационной безопасности уже приступили к расследованию происшествия, которое на некоторое время парализовало работу «нескольких интернет-сайтов» НАТО.

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В Twitter распространилась информация, что за хакерской атакой могут стоять члены российской группировки Killnet, отметили в агентстве. Именно хакеров этой группы связывают с январской кибератакой на госсайты Германии и местные банки. В ноябре Killnet на полчаса остановили работу сайта Белого дома США. Об этом написали сами активисты в своем Telegram-канале.

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Ранее США совместно с Великобританией ввели санкции в отношении семи россиян, якобы причастных к хакерской группировке Trickbot. Американский Минфин в связи с этим назвал Россию «убежищем для киберпреступников».