Мир 18 ноября 2022, 09:10 Русские хакеры взломали сайт Белого дома США Хакеры из Killnet «положили» сайт Белого дома США на 30 минут piqsels

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Хакеры из Killnet парализовали работу сайта Белого дома США на полчаса. Об этом группировка сообщила в своем Telegram-канале.

«30 минут коллективной тестовой атаки на „Белый дом“ прошел очень успешно! Хотели конечно дольше, но не учли интенсивности системы фильтрации запросов», — говорится в сообщении.

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Несмотря на непродолжительность атаки, хакеры отметили сам факт, что правительственный американский сайт положили на лопатки «у всех на глазах». Хакеры поделились, что на сайте whitehouse.gov установлена военная государственная защита от DDOS — Automattic Inc.

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Killnet объяснили, что таким образом их коллектив решил проводить президента Соединенных Штатов Джо Байдена на пенсию.

В начале месяца русский хакер Джокер взломал профиль Валерия Залужного — установил ему русского лидера Владимира Путина верхом на медведе. До этого он уже взломал DELTA — программу управления украинскими войсками, созданную в США.