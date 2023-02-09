Мир 09 февраля 2023, 17:06 США и Британия ввели совместные санкции против семи россиян за деятельность в киберсфере Минфин США: Россия является убежищем для киберпреступников rawpixel

Читать 360tv в

США совместно с Великобританией ввели санкции в отношении семи россиян, якобы причастных к киберпреступной группировке Trickbot. Об этом сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.

«Россия является убежищем для киберпреступников, где такие группы, как Trickbot, свободно осуществляют вредоносную кибердеятельность против США, Великобритании, союзников и партнеров», — говорится в сообщении.

Реклама

По мнению властей США, российские хакеры атаковали критически важную инфраструктуру, включая американские и британские больницы во время пандемии. При этом в Минфине США отметили, что Вашингтон и Лондон являются лидерами в глобальной борьбе с киберпреступностью.

Реклама

Однако в недавнем выступлении директор департамента международной безопасности МИД России Андрей Крутских заявил, что Запад намеренно игнорирует призывы России к совместной борьбе с международной киберпреступностью.

Более того, сотрудник МИД сообщил, что большинство атак на российский сегмент идет со стороны США, некоторых стран НАТО и с Украины.