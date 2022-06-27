Губернатор Калининградской области сравнил Еврокомиссию с кошмаром Кафки

Глава Калининградской области Антон Алиханов, говоря о блокаде города, нелестно высказался о Еврокомиссии. Он заявил, что в ней бюрократов больше, чем в кошмарах Кафки.

Губернатор отметил, что сейчас там бюрократии намного больше, чем в советские времена.

«Номера пакетов санкций скоро пойдут на десятки. Они в них сами запутались. Слово „Калининград“ появилось только в пятом пакете. С моей точки зрения, без упоминания в санкциях Калининграда они вообще могли бы упразднить вступление Литвы в ЕС», — написал он в Telegrаm.

Алиханов напомнил, что калининградский транзит оплачивает Россия. Там нет ни военных грузов, ничего другого двойного назначения. По его словам, Еврокомиссия просто запуталась.

«Например, в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали. В ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократками точно не означает), поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались. Это я мягко выражаюсь», — пояснил он.

Ранее Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге, что транзит товаров, подпавших под санкции ЕС, прекратится 18 июня.