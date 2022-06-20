Решением о блокаде Калининграда Литва нарушила международное право. Бонусов у такого шага нет

Транспортная блокада Калининградской области, которую устроила Литва, не станет ударом для региона. В этом случае выручат паромные переправы, которые сейчас усиливают новыми судами. Однако сам прецедент безнаказанного нарушения международного права показывает уровень антироссийских настроений. Дипломаты стараются решить вопрос мирным путем, но без указки из ЕС прибалты отступать не желают.

Литовский бойкот

Литовские железные дороги с 18 июня отказались пропускать в Калининградскую область транзитные товары, попавшие под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов назвал такой шаг попыткой экономического удушения Калининграда: под запретом оказалось около 50% номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы и металлы.

Алиханов также отметил, что власти региона будут добиваться пересмотра принятого решения. Пока же запрет Литвы на транзит грузов обеспечит нагрузку на паромную линию Усть-Луга — Балтийск. Для успешной работы в новых условиях переправа потребует срочной поставки новых судов. Работы в этом направлении уже ведутся. Помимо новых паромов из Черного моря передислоцировали еще один сухогруз, идут переговоры о семи дополнительных судах с Балтики. Глава Калининградской области заверил жителей, что Россия не допустит дефицита товаров в регионе.

Сейчас один паром помимо автотранспорта может принять до 110 железнодорожных вагонов, указано на сайте одной из обслуживающих компаний. Также есть все условия для перевозки контейнеров, грузов в полипропиленовых эластичных мешках, на палетах, в ящиках, неупакованных и негабаритных. Разумеется, паромная переправа уступает железнодорожному сообщению, однако она сможет стать альтернативой до решения вопроса доставки грузов.

Русофобия как выстрел в ногу

Организованная властями Литвы транспортная блокада Калининграда нарушает международное право доступа любого государства к своему эсклаву, то есть отделенной территории страны, окруженной другими государствами. Хотя для Калининградской области открыт доступ по морю, эксперты настаивают, что также необходимо обеспечить и сухопутный транзит.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Литву флагманом разрушения международного права. Железнодорожная блокада Калининграда нарушает целый ряд юридических документов, уверен он. Это и внутренние, и европейские акты, а также нормы Всемирной торговой организации.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди напомнила, что Литва по заключению Еврокомиссии входит в группу стран с критическим уровнем нищеты. Поэтому недружественные действия в отношении России можно сравнить с выстрелом в ногу: вместо того, чтобы поднимать собственную экономику, прибалтийские власти соревнуются в русофобии, а простое население все чаще мигрирует на запад, писали «Народные новости».

Запрет на провоз из России в Россию

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш рассказала «360», что между Российской Федерацией и Евросоюзом, членом которого является Литва, в 1994 году было заключено соглашение о сотрудничестве. Оно обязывает европейцев обеспечить транзит любых грузов через территорию ЕС из России в Калининград.

Сейчас, пользуясь санкциями, евробюрократия запретила вывоз определенных товаров из России. Хотя на самом деле эти грузы никуда в Евросоюз не едут, а следуют на территорию Российской Федерации. Поэтому по сути мы не нарушаем никакие санкционные списки: товары едут из России в Россию, минуя европейские рынки Мария Ярмуш специалист по гражданскому и международному праву, адвокат.

Грубо говоря, речь идет о закрепленном сервитуте — ограниченном праве прохода и проезда по чужой земле. Ярмуш отметила, что его запрет нарушает не только договор о дружбе и сотрудничестве, но и определенное соглашение 1947 года. В этом международном документе указано, что после войны Калининград стал частью СССР. В нем также есть положение, по которому советские граждане, а теперь — россияне — имеют полный доступ на территорию своей страны.

«Литва уже не является частью Советского Союза. Сейчас она — участник Евросоюза. Однако это не отменяет нашего права перемещаться и провозить товары через сопредельное государство на российскую территорию. Это закреплено международными соглашениями. И ограничения могут привести к довольно негативным последствиям», — отметила Ярмуш.

Источник фото: wikipedia.org

Коалиция против России

Адвокат подчеркнула, что нарушения Литвой международных соглашений — это еще один недружественный шаг и ущемление суверенитета Российской Федерации. Однако проблему нужно решать мирным путем: договариваться с помощью дипломатии и отстаивать все международные нормы, которые регулируют данные вопросы и аспекты. Однако шансов на то, что Литва изменит решение, мало.

«Сейчас, к сожалению, Польша, Латвия, Литва, Эстония — это самые негативно настроенные государства против Российской Федерации. У их власть имущих, бюрократии, режимов уже настолько измененное сознание, что иначе они не мыслят. Они уже делают внутри Евросоюза какие-то блоки и коалиции против России», — сказала Ярмуш.

По ее словам, в ЕС немало других государств, которые испытывают к России достаточно теплые, позитивные и дружеские чувства. Они хотят сохранить связи с Российской Федерацией, пусть даже в своих интересах. Однако страны Прибалтики и Польша намеренно действуют для эскалации конфликта. Поэтому Литва в ближайшее время переменит решение только под давлением старших партнеров по Евросоюзу.