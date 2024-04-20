Мир 20 апреля 2024, 17:02 Грузинский политик назвал необходимое условие для упразднения закона об иноагентах Гарибашвили: Грузия упразднит закон об иноагентах после приглашения в ЕС РИА «Новости»

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Руководство Грузии может упразднить или пересмотреть закон об иноагентах, но только в том случае, если Евросоюз предложит стране стать участником объединения. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили. Его слова привело агентство Interpressnews.

«Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать [закон], пересмотреть его, переделать или принять новый. <…> Нет консенсуса по поводу того, что страна сегодня же может стать членом Евросоюза», — подчеркнул политик.

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По словам Гарибашвили, на это в любом случае потребуется время.

Ранее, 16 апреля, в Грузии прошел митинг против принятия закона об иноагентах. Участники акции устроили потасовку с полицией, пострадали два правоохранителя. Через несколько дней демонстранты попытались штурмом захватить Дом правительства. Полиция задержала около 40 протестующих.