Мир 09 марта 2023, 15:25 Грузинский парламент специально провалит на голосовании законопроект об иноагентах Политик Мдинарадзе: «Грузинская мечта» не позволит принять проект закона об иноагентах РИА «Новости»

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Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намерено провалит на голосовании во втором чтении проект закона об иностранных агентах, таким образом рассмотрение документа удастся прекратить. Такое заявление сделал исполнительный секретарь партии, лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, сообщил ТАСС.

«Согласно регламенту парламента Грузии, мы вынесем законопроект [об иноагентах] на второе слушание, на котором его провалим. <…> Провал окончательно процедурно решит этот вопрос», — сказал по окончании заседания парламентского большинства.

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Акции протеста прошли в Тбилиси 7 и 8 марта после того, как грузинские власти начали рассмотрение законопроекта об иностранных агентах. Силовики разгоняли людей при помощи слезоточивого газа и водометов.

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Более 130 местных жителей задержали. В итоге 9 марта в Грузии объявили, что такой закон принимать не будут. Тем временем в Кремле заявили, что не имеют никакого отношения к волнениям в соседней стране.