Власть 09 марта 2023, 12:55 Кремль заявил об отсутствии связи между Россией и протестами в Грузии Представитель Кремля Песков: Россия не связана с законопроектом об иноагентах в Грузии РИА «Новости»

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Россия не имеет ни малейшего отношения к законопроекту об иностранных агентах в Грузии и последовавшими за его обсуждением протестами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Ничего там Кремлем не вдохновлялось, здесь Кремль абсолютно ни при чем», — подчеркнул он.

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По его словам, «первопроходцами» в подобных законах были Соединенные Штаты.

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«И даже один из вариантов [грузинского] законопроекта, если мы правильно понимаем, очень сильно был похож на аналогичный закон США», — добавил представитель Кремля.

Он отметил, что второй вариант не был схож с американским и оказался намного мягче. Однако в любом случае ни к одному, ни к другому российская сторона не имеет отношения, заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее в Грузии вспыхнули беспорядки после того, как власти решили принять закон об иноагентах. Несогласные вышли на улицы Тбилиси и устроили протесты. В итоге законопроект решили отозвать.