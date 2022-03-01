Группа сенаторов-демократов призвала США остановить импорт сырой нефти из России

Власти США должны остановить импорт сырой нефти из России из-за событий на Украине, заявил американский сенатор-демократ Джо Манчин. По его словам, РФ использует энергоресурсы в качестве оружия.

Манчин предупредил, что если импорт продолжится, это будет представлять явную и насущную угрозу безопасности США, написало РИА «Новости».

Его мнение поддержала группа демократов в комитете сената по вопросам энергетики и природных ресурсов, который возглавляет Манчин.

«Если и существует подходящий момент, чтобы стать независимыми в сфере энергетики, то он настал сейчас. <…> Продолжать полагаться на российские энергоресурсы, когда <…> атакуют Украину, — бессмысленно», — говорится в их совместном заявлении.

В конце февраля президент США Джо Байден заявил, что Штаты намерены провести товарные интервенции за счет стратегического резерва нефти ради сдерживания цен на энергоносители.

Цены апрельских фьючерсов нефти марки Brent 24 февраля впервые с 2014 года превысили отметку в 103 доллара за баррель.