Министр обороны Франции назвала письмо военных «грубой махинацией»

Открытое письмо военных Франции о «развале и расколе» страны носит признаки грубой махинации. Основную цель, которую преследуют авторы документа — внести раздор в общество, котором как никогда сейчас нужно объединение. Как сообщил телеканал BFMTV, с таким заявлением выступила министр вооруженных дел Франции Флоренс Парли.

В своем коротком выступлении она отметила, что авторы письма не пожелали раскрыть свои личности, а вести дебаты с анонимами невозможно.

«С моей точки зрения это грубая политическая махинация. Там используется риторика, тон и ссылки на крайне правых. Все это сделано, чтобы разделить и сломать наше общество, которому необходимо единение», — заявила министр.

Открытое письмо под названием «За выживание наше страны», написанное неназванными военнослужащими Франции опубликовал сайт Valeurs actuelles. Авторы заявили о «зреющей гражданской войне», а себя сравнили с участниками движения Сопротивления, которые продолжали свою борьбу, несмотря на уступки коллаборационистов. Под текстом подписались более 100 тысяч человек.

Авторы поддержали прошлое письмо отставных генералов, которые призывали президента Франции встать на защиту «патриотизма». В тексте говорилось, что внедрение политики терпимости и лояльность по отношению к мигрантам сеет ненависть между сообществами.

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала отнестись к новому заявлению военных серьезно. Она подчеркнула, что в тексте не содержится никаких призывов. Речь идет только о констатации действующей ситуации, которая сложилась в стране.