Более 100 тысяч французов поддержали письмо об угрозе гражданской войны в стране

Письмо французских военных об угрозе распада страны поддержали более 100 тысяч человек. Обращение к президенту республики Эммануэлю Макрону набрало уже свыше 132 тысяч голосов.

Письмо-петиция было опубликовано на сайте Valeurs actuelles. Его авторы выразили поддержку группе отставных генералов, которые в апреле предупредили Макрона об угрозе распада Франции. Они указали на то, что мигранты-исламисты устанавливают свои порядки в разных частях страны. Фактически в республике уже тлеет гражданская война.

Новое письмо уже вызвало негативную реакцию со стороны властей. Так, министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что авторам обращения нужно идти на выборы, если их что-то не устраивает. Министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления Аньес Панье-Рюнаше усмотрела в письме термины крайне правых. По ее мнению, петиция крайне политизирована, а это противоречит принципам военной службы.

Политолог Сергей Марков в беседе с «360» ранее не исключил, что Францию действительно может ждать гражданская война. Эксперт напомнил, что на юге страны проживает огромное количество мигрантов, которые делятся на банды. Там царит расизм. Простым французам в таких регионах становится опасно жить. У Макрона теперь есть вариант действовать так, как предложили военные. Либо он может ждать крупного столкновения государства с этими бандами, добавил Марков.