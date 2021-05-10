Ле Пен призвала французские власти серьезно отнестись к письму военных о гражданской войне

В письме французских военных властям страны о возможном распаде государства нет призывов к восстанию. Это послание — констатация положения дел во Франции. К нему надо отнестись серьезно. С таким заявлением в эфире BFMTV выступила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Там черным по белому сказано, что это не призыв к восстанию. Если бы это было так, я бы не поддержала это письмо. Я его поддерживаю, потому что там нет речи о призыве к восстанию, это констатация реального положения дел, которое наблюдают миллионы французов и к которому исполнительная власть должна отнестись серьезно», — сказала Ле Пен.

Накануне издание Valeurs actuelles опубликовало письмо военных Франции, которые поддержали обращение бывших военнослужащих к властям с предупреждением о возможном распаде страны и назревающей гражданской войне.

Это письмо появилось в Сети в виде петиции, которую поддержали более 100 тысяч человек. Военные призвали президента Франции Эммануэля Макрона обратить внимание на то, что мигранты-исламисты сейчас устанавливают свои порядки в разных частях страны.