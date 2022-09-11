Последний путь королевы. Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II покинул замок Балморал в Шотландии | 360°

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Последний путь королевы. Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II покинул замок Балморал в Шотландии

ТАСС: катафалк с гробом королевы Великобритании Елизаветы II отправился в Эдинбург

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Похоронный кортеж с гробом королевы Великобритании Елизаветы II покинул замок Балморал в Шотландии. Об этом передал ТАСС.

Катафалк отправился в 170-километровый путь к Холирудскому дворцу в Эдинбурге, где 12 сентября пройдет прощание с монархом.

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В пути королеве будут отдавать последние почести главы местных советов и церквей. Всего последний путь королевы займет больше пяти часов. Люди за несколько часов заняли места вдоль дороги, чтобы попрощаться с Ее Величеством. В столице Шотландии гроб на ночь поместят в тронный зал Холирудского дворца.

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На следующий день в Эдинбурге состоится церковная служба в соборе Сент-Джайлса. На ней будет присутствовать Его Величество Карл III. Затем члены королевской семьи проведут ночь на вторник у гроба в традиционном траурном бдении, это называется Бдение принцев.

Гроб с телом Елизаветы II выставят на одни сутки в главном храме шотландской пресвитерианской церкви, чтобы жители Эдинбурга смогли проститься с королевой. Во вторник гроб в сопровождении дочери королевы принцессы Анны доставят на самолете из Эдинбурга на военную авиабазу «Нортхолт» в пригороде Лондона.

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Наследником стал принц Чарльз Уэльский. Он выбрал тронное имя Карл III.

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Королевская семья Британии

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