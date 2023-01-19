Эксклюзив 19 января 2023, 05:03 Интересы Греты Тунберг теперь вредны и возмутительны «Голос Мордора»: интересы Греты Тунберг теперь вредны и возмутительны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сейчас в Швейцарии проходит очередной экономический форум, на котором канцлер Германии Олаф Шольц рассказывает об избавлении от энергетической зависимости от России. Это значит, что Германия снова начала использовать уголь, но еще несколько лет назад на форуме экоактивистка Грета Тунберг заявляла о его вреде. Теперь ее жесткая позиция и призывы беречь природу никому не нужны. О ситуации порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Реклама

Далее — прямая речь.

Смена повестки

Прямо сейчас проходит очередной экономический форум в швейцарском городе Давоса. Как и водится с недавних пор — экономики там очень мало, зато много геополитики и всего, что ей сопутствует. Говорят на самые разные темы, например — об излюбленном профессором Клаусом Швабом редактировании генома человека.

Но больше всего, конечно же, говорят об Украине. Ну и о России. Мол, Украина обязательно должна победить, а Россия обязательно должна быть примерно наказана. При этом заметно нервничают, ибо реальность уж слишком далека от пафосных речей форума.

Но я о другом хотел поговорить. Я тут вспомнил другой форум в Давосе — в 2020 году. Одним из самых главных спикеров на этом форуме была маленькая шведская девочка Грета Тунберг. Она гордо сидела в уютном кресле на сцене и поучала взрослых, влиятельных и очень богатых дядек тому, что необходимо бороться с изменением климата, что вот он, проклятый карбон, прямо в воздухе уже летает и заметен невооруженным глазом.

Грета заклинала присутствующих отказаться от использования нефти, газа и главное — отвратительного грязного энергетического угля. А присутствующие в зале улыбались, согласно кивали и аплодировали. А после выступления многие из них подходили к маленькой шведской девочке, жали девичью ручонку и фотографировались. Мол — я тут с самой Гретой Тунберг тусил.

Экоидеи канули в Лету

Но прошла какая-то несчастная пара лет и канцлер ФРГ Олаф Шольц с той же трибуны в Давосе рассказывает миру, что Германия избавилась от энергетической зависимости от России. Не уточняя деталей, но они были бы очень интересны. Ведь это избавление означает переход на сжиженный газ, пресловутый карбоновый след от которого в разы выше, чем от трубопроводного, но самое главное — это означает то, что в Германии снова начали жечь уголь! Те самые отвратительные угольные электростанции снова работают на полную мощь.

Более того — прямо сейчас полиция пытается разогнать экологических активистов, занявших деревушку Лютцерат, именно для того, чтобы расширить существующий в том месте угольный карьер. Но есть новости еще смешнее — в той самой деревушке Лютцерат полиция вчера задержала и ту самую Грету Тунберг, что еще в 2020 году поучала богатых влиятельных дядек на тему климата.

Все, Грета, прошло твое время. Никому не интересны теперь твои идеи. Более того — в нынешних реалиях они вредны и возмутительны. Так что иди ты, Грета, лесом, пока тебя в очередной раз не арестовала полиция.