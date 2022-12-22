Мир 22 декабря 2022, 14:55 Грецию предупредили о последствиях поставок российских С-300 Украине Представитель МИД Захарова напомнила Греции о запрете реэкспорта оружия без согласия РФ РИА «Новости»

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Россия предупредила Грецию об ответственности за нарушение межправительственных соглашений, запрещающих реэкспорт российской военной продукции третьим странам. Решение о передаче российских зенитно-ракетных комплексов С-300 на Украину будет иметь серьезные последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена <…> и рассмотрена в качестве законной цели для поражения», — отметила она

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Захарова призвала греческое руководство отказаться от опасных замыслов, «пока еще не поздно».

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Ранее в Греции активно обсуждали замену ЗРК С-300 на американские Patriot и последующую отправку С-300 ВСУ. Россия сочла враждебными такие планы.

Также на брифинге Захарова заявила, что переговоры в Вашингтоне показали боевой настрой США и Украины.