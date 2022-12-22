22 декабря 2022, 14:12
Переговоры в Вашингтоне показали боевой настрой США и Украины — МИД
Представитель МИД Захарова: переговоры показали, что Украина и США не стремятся к миру
Власти США и Украины не намерены решать конфликт с Россией мирно. Переговоры в Вашингтоне показали, что они рассчитывают на продолжение боевых действий, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.
«Переговоры в Вашингтоне показали, что ни на Украине, ни в США не стремятся к миру», — сказала она на брифинге.
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Захарова заметила, что обе страны настроены на продолжение боевых действий. Она обратила внимание на то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тоже не занял четкой и беспристрастной позиции по проведению мирных переговоров между Россией и Украиной.
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Кроме того, представитель МИД назвала Германию стороной конфликта — она накачивает киевский режим оружием и координирует экономическую войну Евросоюза.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден не обсуждали проведение мирных переговоров и прекращение обстрелов Донбасса. Он сказал, что это подтвердило планы США сражаться до последнего украинца.
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