Мир 22 декабря 2022, 14:12 Переговоры в Вашингтоне показали боевой настрой США и Украины — МИД Представитель МИД Захарова: переговоры показали, что Украина и США не стремятся к миру РИА «Новости»

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Власти США и Украины не намерены решать конфликт с Россией мирно. Переговоры в Вашингтоне показали, что они рассчитывают на продолжение боевых действий, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.

«Переговоры в Вашингтоне показали, что ни на Украине, ни в США не стремятся к миру», — сказала она на брифинге.

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Захарова заметила, что обе страны настроены на продолжение боевых действий. Она обратила внимание на то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тоже не занял четкой и беспристрастной позиции по проведению мирных переговоров между Россией и Украиной.

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Кроме того, представитель МИД назвала Германию стороной конфликта — она накачивает киевский режим оружием и координирует экономическую войну Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден не обсуждали проведение мирных переговоров и прекращение обстрелов Донбасса. Он сказал, что это подтвердило планы США сражаться до последнего украинца.