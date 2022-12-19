Мир 19 декабря 2022, 14:50 Россия сочла враждебными планы Греции передать Украине комплексы С-300 Представитель МИД Захарова назвала планы Греции передать ЗРК С-300 Украине враждебными РИА «Новости»

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Намерение властей Греции поставить украинской армии зенитные ракетные комплексы С-300 является враждебным по отношению к России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что греческих властей не беспокоит тот факт, что после передачи вооружения в зону украинского конфликта страна станет прямыми соучастником украинских неонацистов. Последние ведут боевые действия против мирных жителей Донбасса и Херсонской области.

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«Здесь идет речь о грубом нарушении соглашений России и Греции, которые запрещают греческой стороне реэкспортировать отечественное вооружение в третьи страны без согласия РФ», — напомнила она.

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Захарова упрекнула власти Греции в безразличии к существующим международным договоренностям в области торговли оружием, не допускающим его поставки в страны, где возможно обострение конфликта.

Представитель МИД пообещала, что российские военные отследят и уничтожат всю поставленную Украине военную технику.