23 апреля 2024, 20:01
Греф не поддержал идею создания единого центра международных расчетов
Греф: в создании единого центра международных расчетов нет необходимости
Несмотря на трудности с проведением российских трансакций в банках Китая и Турции, сейчас нет необходимости создавать единый центр расчетов. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. Его слова привели «Известия».
«Мы решаем эти вопросы в постоянном режиме, и думаю, что решения будут найдены. Что касается единого центра расчетов, я не знаю такой инициативы, но не считаю, что она нужна», — сказал он.
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С подобной идеей ранее выступил бизнесмен Виктор Вексельберг после отказа турецких и китайских банков проводить расчеты с российскими контрагентами.
В феврале три крупнейших банка Китая перестали принимать переводы от российских финансовых организаций на фоне опасений вторичных санкций со стороны США.
Вслед за Турцией и КНР россиянам стали отказывать в обслуживании и банки ОАЭ. Участники рынка связали это с риском попасть в американские санкционные списки.
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