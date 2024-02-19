Мир 19 февраля 2024, 07:27 Банки ОАЭ стали закрывать счета россиян «Ведомости»: крупные банки ОАЭ начали закрывать счета россиян Unsplash

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Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов стали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета ее гражданам и компаниям. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на трех бизнесменов, работающих с ОАЭ, и представителя объединения «Деловая Россия».

Отмечается, что банки ОАЭ прекратили принимать деньги из России и проводить платежи в Россию в основном из-за вторичных санкций, объявленных США в декабре 2023 года. При этом сложности с расчетами начались задолго до них. По словам одного из бизнесменов, возможности платить из РФ не было уже с сентября. Тогда в цепочку добавили Гонконг как промежуточную юрисдикцию, банки предлагали выгодную конвертацию и не разглашали иностранным организациям данные о конечных бенефициарах. Но с февраля платежи из России перестал принимать и гонконгский банк.

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Как уточнил один из собеседников издания, сохраняется возможность договориться с менеджером в частном порядке, но при первой же проверке ему грозит увольнение. А близкий к правительству России источник пояснил, что о проблеме в кабмине знают, однако считают некритичной.