Греция и Кипр согласились ввести потолок цен на российскую нефть — СМИ | 360°

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Греция и Кипр согласились ввести потолок цен на российскую нефть — СМИ

Euractiv: Греция и Кипр согласились ввести потолок цен на нефть из России

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Власти Греции и Кипра изменили мнение насчет установления потолка цен на российскую нефть и согласились на условия ЕС. Информация об этом появилась на портале Euractiv, который ссылается на источники.

Несогласие ряда стран с развитым судоходством стало препятствием для подписания очередного пакета санкций против России, куда включен пункт об установлении предельных цен на нефть из РФ. Источник издания сообщил, что страны Евросоюза хотят договориться о способе регулирования цен на ресурс в соответствии с ситуацией на рынке.

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Ранее СМИ сообщили, что Греция, Кипр и Мальта выступали против ограничений цен на российскую нефть, перевозимую по морю. Власти этих стран выражали обеспокоенность, что такие меры ударят по их экономике. Однако источники портала утверждают, что свою позицию сохранила только Мальта, Кипр и Греция согласились с предложением ЕС.

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Ценовой потолок на российскую нефть может стать для Запада «завершающим смертельным ударом», а для США — «самым большим просчетом в сфере энергетики», заявил глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт.

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