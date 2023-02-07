Важное 07 февраля 2023, 11:10 Гражданин России погиб во время землетрясений в Турции ТАСС: во время землетрясений в Турции погиб россиянин

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Гражданин РФ погиб во время землетрясений на территории Турции. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на источник в российских оперативных службах.

По словам собеседника информагентства, эта информация получена по дипломатическим каналам.

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«В результате землетрясения погиб один гражданин РФ», — сказал источник ТАСС.

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Пока не уточняется, в каком районе и кода погиб россиянин. Также неизвестна его личность.