07 февраля 2023, 11:10
Гражданин России погиб во время землетрясений в Турции
ТАСС: во время землетрясений в Турции погиб россиянин
Гражданин РФ погиб во время землетрясений на территории Турции. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на источник в российских оперативных службах.
По словам собеседника информагентства, эта информация получена по дипломатическим каналам.
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«В результате землетрясения погиб один гражданин РФ», — сказал источник ТАСС.
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Пока не уточняется, в каком районе и кода погиб россиянин. Также неизвестна его личность.
Турция
Землетрясение на юге Турции
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