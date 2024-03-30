Мир 30 марта 2024, 17:35 Границы Киевской области укрепили 10 тысячами «зубов дракона» Противотанковые рвы и 10 тысяч «зубов дракона» появились под Киевом РИА «Новости»

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Работу по укреплению границ начали в Киевской области из-за угрозы продвижения российских войск. На границах региона появились противотанковые рвы и бетонные заграждения, называемые «зубами дракона». О проведенной работе сообщил глава Военно-гражданской администрации Руслан Кравченко.

Он подчеркнул, что работа по возведению фортификационных сооружений продолжится и в области появится разветвленная система траншей, блиндажей и других видов укрытий для военных.

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«Установим заградительные рубежи — „зубы дракона“, противотанковые рвы и прочие невзрывные заграждения», — написал Кравченко.

Глава администрации добавил, что все работы организовали после консультаций с военными и под постоянным контролем подрядчиков.

«Ко всем требование единое: качество, соблюдение сроков и эффективное использование средств», — отметил чиновник.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ под давлением российских войск ушли в оборону. По его словам, оказать сопротивление наступающим силам военные не могут из-за дефицита снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в своем нынешнем положении армия не сможет сдержать наступление российских сил, которое, по его прогнозу, начнется в ближайшее время. На этом фоне он отметил, что готов к переговорам о мире при условии возвращения к границам, которые были 24 февраля 2022 года.