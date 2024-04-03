Мир 03 апреля 2024, 16:35 Финляндия предложила продлить закрытие КПП на границе с Россией МВД Финляндии выступило за продление закрытия КПП на границе с Россией IMAGO/Lauri Heino / Global Look Press

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Министерство внутренних дел Финляндии предложило продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом говорится в повестке заседания правительства, запланированного на 4 апреля.

Ведомство предложило кабмину утвердить постановление о закрытии КПП «до дальнейшего уведомления». Уточняется, что в повестку еще могут внести изменения.

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Ранее руководство финской погранслужбы выступило с идеей навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идет о КПП «Инари» и «Париккала», деятельность которых приостановили на несколько лет.

Правительство Финляндии 8 февраля продлило закрытие границы до 14 апреля. МВД обвинило Россию в том, что на территории страны у границы якобы проживают сотни или даже тысячи мигрантов, которые «ждут возможности продолжить путь в Финляндию».