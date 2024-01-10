Мир 10 января 2024, 23:49 Границу Финляндии и России закрыли еще на месяц Глава Минсельхоза Финляндии Эссайя: границу с Россией закрыли еще на месяц Unsplash

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Границу между Финляндией и Россией закрыли еще на один месяц. Об этом сообщила финский глава Министерства сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя в беседе с общественным вещателем Yle.

«В данной ситуации я могу подтвердить информацию, которая была опубликована», — заявила она, отвечая на вопрос журналиста о продлении ограничений еще на месяц.

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Правительство Финляндии закрыло все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 14 декабря. Свои действия власти страны объяснили неконтролируемым притоком беженцев.

Ранее издание Helsingin Sanomat сообщило, что финское руководство применит разведданные, чтобы держать границу с РФ закрытой. По информации журналистов, для дальнейших ограничений нужны законные основания. Ими могут посчитать якобы позволение России большому количеству просителей убежища пересекать границу с Финляндией.