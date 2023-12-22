22 декабря 2023, 19:27
Власти Финляндии нашли способ выдворить беженцев из страны
Власти Финляндии попытались откупиться от мигрантов
МВД Финляндии повысит выплату лицам, которым отказали в предоставлении защиты, если они согласятся добровольно выехать из страны. Об этом сообщила пресс-служба финского ведомства, опубликовав соответствующее постановление.
Выплаты увеличат в 25 раз — с 200 до 5000 евро. Беженцы смогут подать запрос на получение средств в течение месяца после отказа в предоставлении убежища. Мера вступит в силу с 1 января 2024 года.
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Сейчас мигрантам, которые добровольно хотят вернуться на родину, предоставляют бесплатный проезд. Выплату в размере 200 евро получает каждый взрослый член семьи, еще 100 евро выдают на каждого ребенка.
Финляндия с 14 декабря закрыла все КПП на границе с Россией. В Хельсинки пояснили, что это остановит поток просителей убежища из ближневосточного региона, которые пересекают КПП с российской стороны. Несмотря на введенные ограничения, один мигрант все же попал на финскую территорию, перемахнув через двухметровый забор.
Финляндия
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