Мир 22 декабря 2023, 19:27 Власти Финляндии нашли способ выдворить беженцев из страны Власти Финляндии попытались откупиться от мигрантов Unsplash

Читать 360tv в

МВД Финляндии повысит выплату лицам, которым отказали в предоставлении защиты, если они согласятся добровольно выехать из страны. Об этом сообщила пресс-служба финского ведомства, опубликовав соответствующее постановление.

Выплаты увеличат в 25 раз — с 200 до 5000 евро. Беженцы смогут подать запрос на получение средств в течение месяца после отказа в предоставлении убежища. Мера вступит в силу с 1 января 2024 года.

Реклама

Сейчас мигрантам, которые добровольно хотят вернуться на родину, предоставляют бесплатный проезд. Выплату в размере 200 евро получает каждый взрослый член семьи, еще 100 евро выдают на каждого ребенка.

Финляндия с 14 декабря закрыла все КПП на границе с Россией. В Хельсинки пояснили, что это остановит поток просителей убежища из ближневосточного региона, которые пересекают КПП с российской стороны. Несмотря на введенные ограничения, один мигрант все же попал на финскую территорию, перемахнув через двухметровый забор.