Мир 27 марта 2024, 16:10 ГП заявила о возможных международных контактах по взрывам на «Северных потоках» ГП РФ: депутаты Госдумы попросили расследовать взрывы на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура России рассмотрит обращение депутатов Госдумы о том, что следы терактов на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут вести в США, ФРГ, Францию и на Кипр. Для этого могут быть задействованы международные контакты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Генпрокуратуру России обратились депутаты Госдумы и общественные деятели с совместным заявлением о расследовании фактов организации и финансирования ряда терактов», — говорится в заявлении ГП РФ.

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В ведомстве подчеркнули, что все материалы тщательно изучат и, возможно, задействуют механизмы международно-правового сотрудничества.

Группа депутатов Госдумы также обратилась в Следственный комитет с требованием расследовать возможную причастность западных стран к терактам в отношении России.

Ранее глава Генпрокуратуры Игорь Краснов заявил, что на Западе называют ЧП на «Северных потоках» диверсией, но это теракт.