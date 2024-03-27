Мир 27 марта 2024, 09:22 Россия резко ответила на заявление Запада о подрыве «Северных потоков» Краснов: Запад выставляет подрыв «Северных потоков» как диверсию, а это теракт РИА «Новости»

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Подрыв «Северных потоков» — это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести Запад. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсант».

«Это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести нам Запад», — подчеркнул он.

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По его словам, власти Швеции не обеспечили эффективное расследование и не привлекли виновных к ответственности. Тем самым они грубо нарушили одну из конвенций ООН. Краснов подчеркнул, что все прекрасно знают, кто стоит за подрывом «Северных потоков». Но российские «партнеры» выворачиваются наизнанку, чтобы скрыть обстоятельства случившегося на трубопроводах.

Краснов уточнил, что Россия отправила 15 запросов о правовой помощи с осени 2022 года в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию. Но формальный ответ поступил только от датских властей.

Все это говорит о том, что страны не проводили реальное расследование подрывов, отметил Краснов. Запад боится не только раскрыть виновных, «следы которых, бесспорно, ведут за океан», но и получить иск на возмещение ущерба от разрушения инфраструктуры, резюмировал он.