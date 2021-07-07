Готовность России помогать КНДР в борьбе с коронавирусом подтвердили в МИД

Россия готова поставлять в Северную Корею вакцины от коронавируса и медицинское оборудование для борьбы с пандемией. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Не раз в контактах по линии нашего посольства с представителями руководства КНДР говорили о нашей готовности оказать содействие необходимое [в борьбе с пандемией коронавируса], если в том будет потребность. Это распространяется, конечно же, и на вакцины, медицинское оборудование, если в них возникнет нужда», — приводит РИА «Новости» слова Лаврова после переговоров с коллегой из Лаоса Саленсайем Коммаситом.

В конце июня лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что отвечавшие за предотвращения эпидемии коронавируса в стране чиновники повели себя безответственно и их действия повлекли за собой серьезные последствия. Власти Северной Кореи не раскрывают статистические данные о выявленных случаях ковида и смертности в стране.

Ранее на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи глава КНДР рассказал о сложной ситуации с продовольствием в стране.